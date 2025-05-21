Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyon Ligi'nde de mücadele edecek olması nedeniyle güçlü bir kadro kurmak isterken, yerli oyuncu havuzunu da genişletmek istiyor.

ROTA OZAN KABAK

Galatasaray'da ara transfer döneminde transfer edilen ancak istenen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta ile yolların ayrılması planlanırken, yerine düşünülen isim de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki eski öğrencisi Ozan Kabak'ı gündemine aldı. Yönetimin sözleşmesi 2026 yılında sona erecek savunma oyuncusunu uygun bir bonservis karşılığında transfer etmeyi hedeflediği belirtildi.

SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA GİYEMEDİ

Ozan Kabak, uzun süredir devam eden çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bu sezon 45 maç kaçırdı ve Hoffenheim formasını hiç giyemedi. Deneyimli savunma oyuncusu, 3 sezondur formasını giydiği Hoffenheim'da 63 karşılaşmaya çıkıp 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.