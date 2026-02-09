Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yaptığı yüksek harcamayla dünya futbolunda dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, bu süreçte toplam 57 milyon Euro'yu gözden çıkararak en fazla masraf yapan kulüpler arasına girdi.

7 OYUNCU KADROYA KATILDI

Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Junior Olaitan ve Devis Vasquez'i renklerine bağladı. Ayrıca Abraham'ın bonservisinin alınması ve Aston Villa'ya yapılan satış sonrası Beşiktaş'ın kasasından toplamda 57 milyon Euro çıktı.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK DÖRT

Ara transfer döneminde dünyada en fazla harcama yapan kulüpler listesinde zirvede 95 milyon Euro ile Manchester City yer aldı. Crystal Palace 89 milyon Euro ile ikinci sırada bulunurken, Al Hilal 70 milyon Euro'luk harcamayla üçüncü oldu. Beşiktaş ise 57 milyon Euro ile listenin 4. basamağında kendine yer buldu.