Süper Lig'den düşen takımın yıldızı komik rakama transfer oluyor

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı komik rakama transfer oluyor
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Süper Lig'den düşen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj, 2 milyon euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'a transfer olmaya çok yakın. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Süper Lig'den düşen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj 2 milyon euro bonservis bedeliyle Al Sharjah'a transfer olmaya çok yakın. Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

2 MİLYON EUROYA GİDİYOR

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, taraflar 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnavut forvet, Al Sharjah ile kişisel şartlarda da büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı komik rakama transfer oluyor

42 GOLE KATKI SAĞLADI

Sivasspor formasıyla toplamda 63 resmi maça çıkan Rey Manaj, söz konusu karşılaşmalarda 34 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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