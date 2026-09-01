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Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ye sevk edildi

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- Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçındaki hakareti sebebiyle tedbirli disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasında, Süper Lig'in üçüncü haftasında yaşanan çeşitli ihlaller sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor, Galatasaray, Göztepe, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca TÜMOSAN Konyaspor'un futbolcusu Enis Bardhi'nin Kocaelispor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Froekiaer Ankersen'in ise kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşımındaki futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle tedbirsiz disipline gönderildiği duyuruldu.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Fenerbahçe maçındaki hakaretinden PFDK'ye tedbirli sevk edildiği bildirildi. Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü görevlisi Sadık Eren Aykut'un talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli disipline gönderildiği bildirildi.

Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'ın Corendon Alanyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli disipline gönderildiği aktarıldı.

Corendon Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun ise sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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