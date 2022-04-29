Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu - Haberler

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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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TFF, 2022-23 sezonunda liglerin başlangıç ve bitiş tarihini belirledi. Ligler 5 Ağustos 2022'de başlayacak. Süper Lig 28 Mayıs 2023'te, Spor Toto 1. Lig ise 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te sona bitecek.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor, Haberler

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