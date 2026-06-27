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Süper Lig Takımlarının Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

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Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam ederken, Galatasaray'da olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Fenerbahçe ise yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Ayrıca basketbol ve voleybolda milli maçlar var.

?Süper Lig ekipleri 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY

10.00 Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak.

???FENERBAHÇE

?- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

BASKETBOL

- ??FIBA U17 Dünya Kupası

??20.15 ?Yeni Zelanda - Türkiye

???VOLEYBOL

- Milletler Ligi 2'nci hafta

21.30 Türkiye - Arjantin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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