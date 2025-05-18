Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç

Süper Lig'in üçüncü sırada bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

9 TAKIMIN KADERİNİ ÇİZECEK

Saat 19.00'da başlayacak maç iki takım için ayrı önem taşıyor. Akdeniz ekibi, puan veya puanlar alıp ligde kalmak istiyor. KaraKartal da Avrupa Ligi için ligdeki üçüncülüğünü devam ettirmek için kazanmayı amaçlıyor.

HERKESİN GÖZÜ BU MAÇTA

Bu karşılaşma yalnızca iki takımı ilgilendirmiyor. Tam 9 takımın kaderi Alanyaspor- Beşiktaş karşılaşması ile şekillenecek. 58 puanlı Beşiktaş ile 38 puanlı Alanyaspor'un mücadelesi, hem Avrupa hem de küme mücadelesi veren ekipleri ilgilendiriyor.

Süper Lig'de üçüncü sıra yarışı veren Samsunspor ve RAMS Başakşehir'in gözü Beşiktaş maçının skorunda olacak. Bitime 3 hafta kala siyah-beyazlıların puan kaybı yaşamasını bekleyen iki ekip, Avrupa'da daha az eleme oynamak ve iki numaralı kupaya dahil olmak istiyor.

KÜME HATTI DA ŞEKİLLENECEK

Küme düşme hattında yer alan 5 ekip de Alanyaspor-Beşiktaş maçına odaklandı. Ateş hattında ve düşme hattının hemen üzerinde yer alan ekipler Bodrum FK, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Antalyaspor ise Alanyaspor'un olası puan kaybını bekleyecek.