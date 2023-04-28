Süper Lig'de skoru yanıltıcı maç! Alanyaspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
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Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Alanyaspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. İki takımın da bol pozisyona girdiği maçta yalnızca 1 gol atıldı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yeni görevine 3 puanla başladı. Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇIN BAŞINDA GELEN GOL
Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın 5. dakikada attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı. İki takımın da sayısız net fırsatlar yakaladığı maçtan tek gol sesi çıkması futbolseverleri şaşırttı.
ÖMER ERDOĞAN'DAN AÇILIŞ
Ersun Yanal'ın ardından göreve getirilen Ömer Erdoğan, Alanyaspor'daki ilk maçında galibiyetle tanıştı.