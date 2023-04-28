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Süper Lig'de skoru yanıltıcı maç! Alanyaspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Alanyaspor, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. İki takımın da bol pozisyona girdiği maçta yalnızca 1 gol atıldı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yeni görevine 3 puanla başladı. Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'de skoru yanıltıcı maç! Alanyaspor, Ümraniyesporuı 1-0 mağlup etti

MAÇIN BAŞINDA GELEN GOL

Alanyaspor, Ahmed Hassan'ın 5. dakikada attığı golle karşılaşmadan galip ayrıldı. İki takımın da sayısız net fırsatlar yakaladığı maçtan tek gol sesi çıkması futbolseverleri şaşırttı.

Süper Lig'de skoru yanıltıcı maç! Alanyaspor, Ümraniyesporuı 1-0 mağlup etti

ÖMER ERDOĞAN'DAN AÇILIŞ

Ersun Yanal'ın ardından göreve getirilen Ömer Erdoğan, Alanyaspor'daki ilk maçında galibiyetle tanıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Aytemiz Alanyaspor Spor Haberler

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