Süper Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu
2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Arca Çorum FK maçını Batuhan Kolak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe'yi Oğuzhan Aksu, Beşiktaş-Eyüpspor'u ise Oğuzhan Çakır yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak
15 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
16 Ağustos Pazar:
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam