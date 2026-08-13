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Süper Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu

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2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Arca Çorum FK maçını Batuhan Kolak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe'yi Oğuzhan Aksu, Beşiktaş-Eyüpspor'u ise Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam

Kaynak: AA
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