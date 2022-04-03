Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı - Haberler

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Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Kasımpaşa son saniyede gelen penaltıyla zafere uzandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma nefes kesti. Kasımpaşa, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son dakika penaltısı

KIRMIZI YAĞDI

Kasımpaşa'da 22. dakikada Hajradinovic kırmızı kart görrdü. Gaziantep 35'te Djilobodji ile öne geçti. 41'de golcü Muleka eşitliği sağladı. 65'te atılan bu kez Gaziantep'ten Djilobodji oldu. 90+6'da Hadergjonaj'ın penaltısı Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi.

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son dakika penaltısıSon saniyede gelen penaltı golüyle Kasımpaşa kulübesini havalara uçurdu

SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın Süper Lig'de gösterdiği performans dikkat çekti. Paşa 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Spor, Haberler

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