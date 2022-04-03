Süper Lig'de nefes kesen maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. 2 kırmızı kartın çıktığı maçta Kasımpaşa son saniyede gelen penaltıyla zafere uzandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma nefes kesti. Kasımpaşa, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
KIRMIZI YAĞDI
Kasımpaşa'da 22. dakikada Hajradinovic kırmızı kart görrdü. Gaziantep 35'te Djilobodji ile öne geçti. 41'de golcü Muleka eşitliği sağladı. 65'te atılan bu kez Gaziantep'ten Djilobodji oldu. 90+6'da Hadergjonaj'ın penaltısı Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi.
SÜPER LİG'E DAMGA VURDU
Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın Süper Lig'de gösterdiği performans dikkat çekti. Paşa 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.