Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 83. dakikasına kadar 3-0 geride olan Antalyaspor'un son dakikalarda attığı 2 gol puan için yeterli olmadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 3-2 kazandı.

3-0'DAN GERİ DÖNMEYE RAMAK KALMIŞTI

Gaziantep FK, 4. dakikada Drissa Camara, 17. dakikada Kacper Kozlowski ve 31. dakikada Mohamed Bayo'nun golleriyle ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. Konuk ekip Antalyaspor, 84 ve 86. dakikalarda Bachir Gueye'nin golleriyle farkı bire indirdi. Maçın geri kalanında baskısını artıran Antalyaspor beraberlik golünü bulamadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, puanını 17'ye yükseltti. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız - Spor
