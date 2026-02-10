Süper Lig'de maç saatleri değişti

TFF'den yapılan açıklamada, Ramazan Ayı'nda oynanacak müsabakalar için iftar vakitlerinin dikkate alındığı belirtildi. Buna göre 23. hafta karşılaşmaları 13.30, 16.00 ve 20.00 saatlerinde oynanacak.

UEFA MAÇLARI DİKKATE ALINDI

Federasyon açıklamasında, UEFA turnuvalarında mücadele eden Türk takımlarının play-off maç takvimlerinin de göz önünde bulundurulduğu ifade edildi. 23. hafta maç tarihleri, ilgili üç kulüple yapılan görüşmeler sonucunda planlandı.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır. Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."