Haberler

Süper Lig'de maç öncesi "Nefret Yok, Futbol Var'' protestosu

Süper Lig'de maç öncesi 'Nefret Yok, Futbol Var'' protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 17.00'de başlayan maçların santra vuruşu sonrasında oyuncular 1 dakikalık "Nefret Yok, Futbol Var'' protestosu gerçekleştirdi.

Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig, saat 17.00 seansında oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Bu mücadeleler öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

''NEFRET YOK, FUTBOL VAR''

Ligde 17.00'de başlayan 3 maçta da ilk santra vuruşu sonrasında oyuncuların tümü 1 dakikalık "Nefret Yok, Futbol Var'' protestosu gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTILAR

Öte yandan Kulüpler Birliği ve Süper Lig ekipleri de hafta içerisinde aynı başlık ile sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlamış ve futboldaki şiddet olaylarına tepki göstermişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.