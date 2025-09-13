Süper Lig'de maç öncesi 'Nefret Yok, Futbol Var'' protestosu

Milli aranın sona ermesiyle Süper Lig, saat 17.00 seansında oynanan 3 karşılaşma ile başladı. Bu mücadeleler öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

''NEFRET YOK, FUTBOL VAR''

Ligde 17.00'de başlayan 3 maçta da ilk santra vuruşu sonrasında oyuncuların tümü 1 dakikalık "Nefret Yok, Futbol Var'' protestosu gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTILAR

Öte yandan Kulüpler Birliği ve Süper Lig ekipleri de hafta içerisinde aynı başlık ile sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlamış ve futboldaki şiddet olaylarına tepki göstermişti.