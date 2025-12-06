Haberler

Konyaspor ile Rizespor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Süper Lig'in 15. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un Samet Akaydın ile öne geçtiği karşılaşmada, Konyaspor'un Umut Nayir penaltıdan eşitliği sağladı.

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Murat Temel, Suat Güz

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü - Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk.82 Calusic), Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu (Dk.90+1 İsmail Esat Buğa), Bjorlo, Pedrinho, Enis Bardhi (Dk.69 Tunahan Taşçı), Umut Nayir

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana - Taha Şahin, Samet Akaydin, Hojer, Alikulov, Laçi, Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Sakyi (Dk.73 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Augosto (Dk. 88 Emrecan Bulut) Sowe (Dk. 88 Jurecka)

GOLLER: Dk. 66 (P) Umut Nayir ( Konyaspor ) - Dk.45+1 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Alikulov, Taha Şahin (Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 15'inci haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

6'ncı dakikada Guilherme'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

21'inci dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Andzouana'nın şutunu kaleci Fofana kornere çeldi.

35'inci dakikada ceza alanı sol tarafından Guilherme'nin ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

45+1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Laci'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Samet Akaydın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı dakikada Andzouana'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir, Alikulov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

65'inci dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayir, topu ağlara gönderdi: 1-1.

90+2'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Zeqiri'nin şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
