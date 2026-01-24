Kocaelispor: 0-0
Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor, Kocaelispor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. İki takım da gol bulamazken, karşılaşma boyunca heyecan dolu anlar yaşandı.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel (Dk. 46 Ntcham), Makoumbou, Elayis Tavsan (Dk. 68 Mendes), Yalçın Kayan, Assoumou (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Mouandilmadji (Dk. 68 Ndiaye)
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Djiksteel, Haidara, Luis Show, Linetty (Dk. 46 Rivas), Keita, Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Tayfur Bingöl (Dk. 68 Samet Yalçın), Petkovic (Dk. 88 Serdar Dursun)
SARI KARTLAR: Yalçın Kayan ( Samsunspor ) – Show, Tayfur Bingöl (Kocaelispor)
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.
24'üncü dakikada Balogh'ın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk kurtardı.
42'nci dakikada köşe vuruşu sonrası savunmadan seken topa gelişine vuran Celil Yüksel'in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
54'üncü dakikada Rivas'ın pasıyla buluşan Keita'nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut üst direğe çarparak auta çıktı.
58'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Soner Gönül'ün şutunda top kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.
70'inci dakikada Rivas'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.
89'uncu dakikada Serdar Dursun'un kafa pasıyla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.