Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu - Haberler

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Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun ilk haftasında yarın oynanacak İstanbulspor- Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

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Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı. 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler belli oldu.

21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

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