Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri belli oldu

Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı. 5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler belli oldu.

YARIN

21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER

6 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

7 AĞUSTOS PAZAR

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

8 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU