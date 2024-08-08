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Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Hatayspor maçını Turgut Doman, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını Atilla Karaoğlan, Samsunspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan ve Sivasspor-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek.

Büyük heyecana sahne olacak olan Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de ilk hafta düdük çalacak hakemler şöyle;

  • Galatasaray-Hatayspor: Turgut Doman
  • Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
  • Fenerbahçe- Adana Demirspor : Atilla Karaoğlan
  • Sivasspor- Trabzonspor : Cihan Aydın
  • Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
  • Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
  • Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
  • Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

Trendyol Süper Lig Atilla Karaoğlan Adana Demirspor Ali Şansalan Cihan Aydın Trabzonspor Galatasaray Samsunspor Fenerbahçe Sivasspor Hatayspor Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

UğuR DURAN:

fenere sevdiği hakemleri verin bak. sonra oturup ağlıyorlar... Aliço'yu kızdırmayın :)))

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