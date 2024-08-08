Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Hatayspor maçını Turgut Doman, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını Atilla Karaoğlan, Samsunspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan ve Sivasspor-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek.
Büyük heyecana sahne olacak olan Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Süper Lig'de ilk hafta düdük çalacak hakemler şöyle;
- Galatasaray-Hatayspor: Turgut Doman
- Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
- Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
- Fenerbahçe- Adana Demirspor : Atilla Karaoğlan
- Sivasspor- Trabzonspor : Cihan Aydın
- Alanyaspor-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
- Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
- Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
- Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen