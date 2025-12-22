İstanbul Derbisi Öncesi Son Durumlar
Galatasaray, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek liderliğini pekiştirdi. Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün öne çıktığı maçta sarı-kırmızılı takım, iç sahada yenilmezlik serisini de sürdürdü.
Trabzonspor
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, kupadaki Fenerbahçe derbisinin son çalışmasını gerçekleştirecek.
GALATASARAY
- Galatasaray, Süper Lig'de ilk devrenin son maçında sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Puanını 42'ye çıkartan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı lider olarak tamamladı.
- Sarı-kırmızılı ekip birçok parametrede lider
- Mauro Icardi, kulüp tarihine geçti
- İç sahada yenilmiyor
- Süper Lig'de 5 maç sonra gol yemedi
- Üst üste 3'üncü galibiyet
- Yunus Akgün yaklaşık 3 ay sonra ligde gol attı
- Gabriel Sara 2'nci kez gol sevinci yaşadı
1'İNCİ LİG
20.00 Bodrum FK - Amed SK
BASKETBOL
15.30 FIBA Hall of Fame'e adını yazdıran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.
Süper Lig
19.00 Safiport Erokspor-Onvo Büyükçekmece