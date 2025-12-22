Haberler

İstanbul Derbisi Öncesi Son Durumlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in ilk devresinin son maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek liderliğini pekiştirdi. Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün öne çıktığı maçta sarı-kırmızılı takım, iç sahada yenilmezlik serisini de sürdürdü.

Trabzonspor

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, kupadaki Fenerbahçe derbisinin son çalışmasını gerçekleştirecek.

GALATASARAY

- Galatasaray, Süper Lig'de ilk devrenin son maçında sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Puanını 42'ye çıkartan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı lider olarak tamamladı.

- Sarı-kırmızılı ekip birçok parametrede lider

- Mauro Icardi, kulüp tarihine geçti

- İç sahada yenilmiyor

- Süper Lig'de 5 maç sonra gol yemedi

- Üst üste 3'üncü galibiyet

- Yunus Akgün yaklaşık 3 ay sonra ligde gol attı

- Gabriel Sara 2'nci kez gol sevinci yaşadı

1'İNCİ LİG

20.00 Bodrum FK - Amed SK

BASKETBOL

15.30 FIBA Hall of Fame'e adını yazdıran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.

Süper Lig

19.00 Safiport Erokspor-Onvo Büyükçekmece

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Girdikleri dairelerden 755 bin liralık altın ve saat çalan şüpheliler: Arkadaşımızı ziyarete gitmiştik

Evlerden yüklü miktarda hırsızlık yaptılar, savunmaları pes dedirtti
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title