Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Güncelleme:
Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. Deneyimli teknik adam, Gençlerbirliği'nin başına geçen yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında destekledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti.

FATİH TERİM'DEN LEVENT ŞAHİN'E DESTEK

Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane ismi Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Terim, Başkent ekibinde göreve gelen yakın dostu olan Teknik Direktör Levent Şahin'i ilk resmi maçında yalnız bırakmadı.

3 FARKLI TAKIMDA BİRLİKTE GÖREV YAPTILAR

Şahin, teknik adamlık kariyerinde Fatih Terim ile birlikte A Milli Takım, Galatasaray ve Al Shabab kulüplerinde çalıştı. Fatih Terim'e Kasımpaşa'da kızı Merve Terim Çetin de eşlik etti. Öte yandan Terim, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi.

500

