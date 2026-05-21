Göztepeli Lis, 3060 dakikayla ligin en çok süre alan oyuncusu

Göztepe kalecisi Mateusz Lis, 34 maçta 3060 dakika oynayarak Süper Lig’de en çok süre alan oyuncu oldu. Konyaspor 43 farklı oyuncuyla en fazla oyuncu oynatan takım olurken, Alanyaspor 26 futbolcuyla en azını kullandı.

Sezonu 55 puanla 6. bitiren İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan 29 yaşındaki file bekçisi, ligde 34 müsabakanın tamamında sahada kaldı.

Görev yaptığı maçlarda kalesinde 32 gol gören Polonyalı kaleci, 16 mücadelede ise rakiplerine geçit vermedi.

Sadece 4 futbolcu tüm maçlarda forma giydi

Göztepeli kaleci Lis'in yanı sıra ligde üç futbolcu daha tüm maçlarda forma şansı buldu.

Polonyalı kalecinin takım arkadaşı Amin Cherni, bu sezon 34 maçta 3 bin 8 dakika sahada kaldı. Tunuslu futbolcu, tüm karşılaşmalara ilk 11'de başlarken 6 mücadelede oyundan alındı.

Süper Lig'in gol krallarından RAMS Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ise 34 müsabakanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Shomurodov, turuncu-lacivertli formayla 2 bin 928 dakika oynadı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon 22 kez rakip fileleri havalandırırken Trabzonsporlu Paul Onuachu ile sezonun en golcü ismi oldu.

Lige veda eden Hesap.com Antalyaspor'da forma giyen Kenneth Paal da 34 maçta kırmızı-beyazlı formayla boy gösterdi. Hollandalı sol bek, 32 müsabakada ilk 11'de görevlendirilirken 2 maça oyuna sonradan girdi.

En fazla futbolcu oynatan takım Konyaspor

Süper Lig'de sezonu 9. tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor, en fazla oyuncuya şans veren takım oldu.

Yeşil-beyazlılar, lig maratonunda 43 farklı futbolcuya sahada görev verdi.

Konyaspor'u 40 oyuncuyla sezonu düşme hattının bir basamak üzerinde tamamlayan ikas Eyüpspor takip etti. Üçüncü basamakta ise 38 farklı futbolcuyla Fenerbahçe yer aldı.

Ligde sezon boyunca Beşiktaş 37, Trabzonspor da 36 farklı ismi sahaya sürdü.

En az oyuncuya şans veren ekip Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'de en az sayıda futbolcuya şans veren ekip, Corendon Alanyaspor olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ligdeki müsabakalarda 26 farklı oyuncuyu görevlendirdi.

Alanyaspor'u RAMS Başakşehir ve Çaykur Rizespor 27'şer futbolcuyla takip etti.

Takımların sezon boyunca oynattığı futbolcu sayısı şöyle:

TakımOyuncu sayısı
TÜMOSAN Konyaspor43
ikas Eyüpspor40
Fenerbahçe38
Beşiktaş37
Trabzonspor36
Zecorner Kayserispor36
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük36
Kocaelispor34
Galatasaray33
Samsunspor32
Gaziantep FK32
Natura Dünyası Gençlerbirliği32
Kasımpaşa31
Göztepe30
Hesap.com Antalyaspor30
RAMS Başakşehir27
Çaykur Rizespor27
Corendon Alanyaspor26

Kaynak: AA / Metin Arslancan
