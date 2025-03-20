Süper Lig'de bir ayrılık daha

Neredeyse her hafta teknik direktör ayrılığının yaşandığı Süper Lig'de Alanyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu ile de yollar ayrıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.