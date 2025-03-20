Süper Lig'de bir ayrılık daha
Alanyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Uğurlu ile karşılıklı anlaşmaya varıldığı ve yolların ayrıldığı belirtildi. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Uğurlu'ya verdiği hizmetler için teşekkür etti ve plaket takdim etti.
Neredeyse her hafta teknik direktör ayrılığının yaşandığı Süper Lig'de Alanyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu ile de yollar ayrıldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Turuncu yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Haberler.com / Spor