Süper Lig'de Antalyaspor, Samsunspor'u İlk Yarısı 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçta Antalyaspor, Samsunspor'u 1-0 önde tamamlayarak avantaj sağladı. İlk yarıda Abdulkadir Ömür'ün serbest vuruşunda Soner Dikmen'in attığı golle Antalyaspor öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Samsunspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Abdulkadir Ömür'ün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası çizgisinde topla buluşan Storm'un şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

16. dakikada Holse'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sousa'nın şutu kaleci Diaz'ı geçmesine rağmen defans tarafından uzaklaştırıldı.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'un serbest vuruşunda üst direkten dönen topu takip eden Soner Dikmen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0–1

24. dakikada defanstan seken topa ceza sahası yayı üzerinden iyi vuran Ntcham'un şutu az farkla üstten auta gitti.

41. dakikada Holse'nin soldan getirdiği topta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Tomasson'un şutu, yandan auta çıktı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Murat Altan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 38), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Afonso Sousa, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Posiadala, Efe Törüz, Celil Yüksel, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift, Coulibaly

Teknik Direktör: Thomas Reis

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Lautaro Gianetti, Georgi Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Abdulkadir Ömür, Ramzi Safuri, Nikola Storm, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Cvancara, Ballet, Ali Demirbilek, Hasan İlçin, Berkay Topdemir, Boli, Ege İzmirli, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Soner (dk. 21) (Antalyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
