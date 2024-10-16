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Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

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Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'de 9. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'de sezon bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig'de 19 Eylül Cumartesi günü başlayacak 9. hafta öncesinde maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

9. HAFTANIN HAKEMLERİ

Ligde hafta Kayserispor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak ve Bodrumspor-Rizespor karşılaşmasıyla sona erecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler şöyle;

19 Eylül Cumartesi

  • Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
  • Trabzonspor-Başakşehir: Zorbay Küçük
  • Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman
  • Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Eylül Pazar

  • Sivasspor-Hatayspor: Mehmet Türkmen
  • Beşiktaş-Konyaspor: Kadir Sağlam
  • Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
  • Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Eylül Pazartesi

  • Bodrum FK - Rizespor: Oğuzhan Çakır
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Futbol Spor

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Yorumlar (1)

pusatalfa:

ALİ ŞANSALAN VARSA GALİBİYET GS HARAM.

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