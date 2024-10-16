Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu
Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig'de 9. haftada oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'de sezon bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig'de 19 Eylül Cumartesi günü başlayacak 9. hafta öncesinde maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
9. HAFTANIN HAKEMLERİ
Ligde hafta Kayserispor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak ve Bodrumspor-Rizespor karşılaşmasıyla sona erecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler şöyle;
19 Eylül Cumartesi
- Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
- Trabzonspor-Başakşehir: Zorbay Küçük
- Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman
- Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan
20 Eylül Pazar
- Sivasspor-Hatayspor: Mehmet Türkmen
- Beşiktaş-Konyaspor: Kadir Sağlam
- Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
- Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu
21 Eylül Pazartesi
- Bodrum FK - Rizespor: Oğuzhan Çakır