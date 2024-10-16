Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'de sezon bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek. Süper Lig'de 19 Eylül Cumartesi günü başlayacak 9. hafta öncesinde maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

9. HAFTANIN HAKEMLERİ

Ligde hafta Kayserispor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak ve Bodrumspor-Rizespor karşılaşmasıyla sona erecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler şöyle;

19 Eylül Cumartesi

Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

Trabzonspor-Başakşehir: Zorbay Küçük

Eyüpspor-Göztepe: Turgut Doman

Antalyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan

20 Eylül Pazar

Sivasspor-Hatayspor: Mehmet Türkmen

Beşiktaş-Konyaspor: Kadir Sağlam

Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Samsunspor-Fenerbahçe: Muhammet Ali Metoğlu

21 Eylül Pazartesi