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Süper Lig'de 9 haftada 7 takım teknik direktörünü değiştirdi, son Fenerbahçe oldu

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Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk 9 haftasında 7 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı. Son olarak Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti ve değişiklik sayısı 7'ye çıktı.

Trendyol Süper Lig'de ilk 9 haftada 7 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda 9 hafta geride kalırken, kötü sonuçlar ve çeşitli nedenlerle takımlar, teknik direktör değişikliğine gitti. Son olarak ligde Galatasaray'a deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, sezon başında takımın başına getirdiği İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine gitti.

İsmail Kartal'ın da ayrılmasıyla Süper Lig'de teknik adam değişikliği sayısı 7'ye çıktı. Bu sezon teknik direktörünü gönderen ilk takım, Gaziantep FK oldu. Gaziantep ekibi, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile 3. haftanın ardından yol ayrımına gitti ve ve Orhan Ak ile anlaştı.

Ligde Trabzonspor, Çorum FK, Samsunspor, Eyüpspor ve Gençlerbirliği de çeşitli nedenlerle teknik direktörünü değiştirdi. Fatih Tekke ile birlikte iddialı bir kadro kuran Trabzonspor, istediği sonuçları alamayınca Alman çalıştırıcı Thomas Reis'i takımın başına getirdi. Eyüpspor ise Fenerbahçe'ye 8-0 yenildikten sonra Özhan Pulat'ın yerine Mustafa Dalcı ile anlaşma sağladı.

Bu sezon iyi sonuçlar almakta zorlanan Samsunspor, geçtiğimiz sezondan takımda olan Thorsten Fink ile yola devam etmedi ve Hırvat Nenad Bjelica ile anlaştı. Gençlerbirliği'nde ise Metin Diyadin'in istifa etmesinin ardından Bernd Storck geldi. Çorum FK da geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e çıkaran, bu sezona iyi sonuçlar alarak başlayan Uğur Uçar ile milli maçlar nedeniyle verilen arada yollarını ayırdı ve Burak Yılmaz'ı takımın başına getirdi.

Süper Lig'de teknik direktörlüğü değişikliği yaşayan takımlar şöyle:

Gaziantep FK: Mirel Radoi - Orhan Ak

Trabzonspor: Fatih Tekke - Thomas Reis

Gençlerbirliği: Metin Diyadin - Bernd Storck

Samsunspor: Thorsten Fink - Nenad Bjelica

Çorum FK: Uğur Uçar - Burak Yılmaz

Eyüpspor: Özhan Pulat - Mustafa Dalcı

Fenerbahçe: İsmail Kartal

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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