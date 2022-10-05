Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Geçtiğimiz hafta BJK-FB derbisini yöneten Volkan Boyaraslan'a bu hafta görev verilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:

7 EKİM CUMA

Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

8 EKİM CUMARTESİ

İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol

Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge

Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

9 EKİM PAZAR

Hangi Kredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker

Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 EKİM PAZARTESİ

Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam