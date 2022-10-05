Süper Lig'de 9. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Geçtiğimiz hafta BJK-FB derbisini yöneten Volkan Boyaraslan'a bu hafta görev verilmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol
Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge
Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
Hangi Kredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam