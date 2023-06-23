Süper Lig'de 74 farklı ülkeden 311 yabancı futbolcu oynadı

Yabancı oyuncu kontenjanı sürekli tartışma konusu olan Süper Lig'de, 2022-23 sezonunda 74 ülkeden toplam 311 yabancı futbolcu görev yaptı.

Yabancı oyuncu kontenjanı sürekli tartışma konusu olan Süper Lig'de, 2022-23 sezonunda 74 ülkeden toplam 311 yabancı futbolcu görev yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geride kalan sezonda toplam 582 futbolcu forma giydi.

Bu oyuncuların 271'i (yüzde 46,5) yerlilerden oluşurken, 74 farklı ülkeden ithal edilen yabancı futbolcuların sayısı 311'i (yüzde 53,5) buldu.

Futbolcuların oynama süreleri baz alındığında ise yabancı futbolcuların yüzde 60,9'luk üstünlüğü göze çarpıyor.

En fazla futbolcu ithalatı Brezilya'dan

Süper Lig'de kişi sayısı olarak en fazla ter döken yabancı oyuncular içinde Brezilya'nın üstünlüğü bulunuyor.

Dünyanın neredeyse her yerine oyuncu ihraç eden ve ülkemizde de çokça rağbet gören Brezilyalı futbolcular, 22 oyuncuyla Süper Lig'de temsil edildi.

Ligdeki 19 takımdan 11'i, kadrosunda en az bir "sambacıya" yer verdi.

Brezilya'nın en yakın takipçisi Portekiz ve Fransa

Brezilya'nın ardından Süper Lig'de en fazla temsilciyi 2 ülke bulundurdu. Portekiz ve Fransa'dan 15'er futbolcu ligimizde boy gösterdi.

Klasmanda üçüncü sırada ise 14 futbolcuyla Bosna-Hersek var.

4 ülke çift haneli sayılara ulaştı

Brezilya, Portekiz, Fransa ve Bosna-Hersek'in yanı sıra 4 ülke daha temsil oranını çift haneli sayılara taşıdı.

Senegal'den 13 ve Nijerya'dan 12 futbolcu, Türkiye'nin en üst liginde görev yaptı.

Son yıllarda ligde görev alan İtalyan hocaların etkisiyle, bu ülkeden futbolcu sayısı 11'e çıktı.

Süper Lig 2022-23 sezonunda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden de 10 futbolcu mücadele etti.

16 ülke, 5 ila 9'ar oyuncuyla temsil edildi.

Spor Toto Süper Lig'de Kosova ve Yunanistan'dan 9'ar, Hollanda'dan 8 futbolcu forma şansı yakaladı.

Norveç, İspanya ve Gana'dan 7'şer futbolcu izleyen futbolseverler; Fas, Kamerun, Arnavutluk, Fil Dişi Sahili ve Uruguay'dan 6'şar oyuncunun performansına şahitlik etti.

Makedonya, Hırvatistan, Cezayir, Belçika ve Sırbistan, ligde 5'er futbolcuyla temsil edilen ülkeler oldu.

4 ülkeden 4'er, 11 ülkeden 3'er futbolcu oynadı

Kolombiya, Angola, Danimarka ve Romanya'dan 4'er futbolcunun yer aldığı Süper Lig'de; Rusya, Polonya, Gine, Macaristan, Almanya, İngiltere, Gambiya, Mali, İsviçre, Gürcistan ve İran'dan 3'er futbolcu sahne aldı.

İzlanda, Yeşil Burun Adaları, Liberya, Kanada, ABD, Slovenya, Mısır, İsrail, Ekvador, İsveç, Arjantin, Çekya ve Tunus'un 2'şer oyuncu gönderdiği lige, 1'er futbolcu veren ülkeler ise şöyle:

Paraguay, Ukrayna, Kosta Rika, Azerbaycan, Uganda, Curaçao, Gabon, Japonya, Avusturya, Şili, Kazakistan, Bulgaristan, Venezuela, Karadağ, Surinam, Burundi, Burkina Faso, Moldova, Çin, Slovakya, Özbekistan ve Sierra Leone.

Oyuncuların yüzde 54'ü Avrupa kıtasından

Ligde forma giyen yabancı futbolcuların kıtalara göre dağılımına bakıldığında, Avrupa'nın bariz üstünlüğü dikkati çekiyor.

Toplam 311 yabancı futbolcu içinde 168 kişi (yüzde 54), Avrupa ülkelerine mensup. Avrupa'yı 88 futbolcuyla (yüzde 28) Afrika takip ediyor.

Güney Amerika'dan 41 oyuncunun (yüzde 13) ter döktüğü ligde, Asya'dan 9 (yüzde 3), Kuzey Amerika'dan da 5 futbolcu yer aldı.

Ülkelere göre futbolcu sayıları

Geride kalan sezon Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncuların ülkelerine göre sayısı şöyle:

SÜPER LİG 2022-23 SEZONU 74 ÜLKEDEN 311 YABANCI FUTBOLCU OYNADI ÜLKE SAYI Brezilya 22 Portekiz, Fransa 15 Bosna-Hersek 14 Senegal 13 Nijerya 12 İtalya 11 Kongo 10 Kosova, Yunanistan 9 Hollanda 8 Norveç, İspanya, Gana 7 Fas, Kamerun, Arnavutluk, Fil Dişi Sahili, Uruguay 6 Makedonya, Hırvatistan, Cezayir, Belçika, Sırbistan 5 Kolombiya, Angola, Danimarka, Romanya 4 Rusya, Polonya, Gine, Macaristan, Almanya, İngiltere, Gambiya, Mali, İsviçre, Gürcistan, İran 3 İzlanda, Yeşil Burun Adaları, Liberya, Kanada, ABD, Slovenya, Mısır, İsrail, Ekvador, İsveç, Arjantin, Çekya, Tunus 2 Paraguay, Ukrayna, Kosta Rika, Azerbaycan, Uganda, Curaçao, Gabon, Japonya, Avusturya, Şili, Kazakistan, Bulgaristan, Venezuela, Karadağ, Surinam, Burundi, Burkina Faso, Moldova, Çin, Slovakya, Özbekistan, Sierra Leone 1 Spor Kaynak: AA / Eyüp Karakuş Spor Haberler