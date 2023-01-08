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Süper Lig'de 6 gollü çılgın maç! Herkes Diouf'un hat-trick yapma şeklini konuşuyor

Spor Haberleri

Süper Lig'de 6 gollü çılgın maç! Herkes Diouf'un hat-trick yapma şeklini konuşuyor

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı. İstanbul ekibi 2 farklı öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamazken, Konyaspor uzatmalarda attığı golle 1 puanı kurtardı. Konyaspor'da Mame Diouf attığı 3 kafa golüyle hat-trick yaptı.

Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

DIOUF'TAN RESİTAL

Karşılaşmada Fatih Karagümrük 7. dakikada Magomed Ozdoev ve 33. dakikada Mbaye Diagne'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Konyaspor ise 65 ve 72. dakikada Mame Diouf'un golleriyle beraberliği yakaladı. İstanbul ekibi 88. dakikada Kerim Frei ile yeniden öne geçerken Diouf 90+5. dakikada yine sahneye çıktı ve mücadele 3-3 sona erdi.

KONYASPOR, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20, Konyaspor ise 27 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Konyaspor Spor Haberler

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