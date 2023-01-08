Süper Lig'de 6 gollü çılgın maç! Herkes Diouf'un hat-trick yapma şeklini konuşuyor

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı. İstanbul ekibi 2 farklı öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamazken, Konyaspor uzatmalarda attığı golle 1 puanı kurtardı. Konyaspor'da Mame Diouf attığı 3 kafa golüyle hat-trick yaptı.

Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

DIOUF'TAN RESİTAL

Karşılaşmada Fatih Karagümrük 7. dakikada Magomed Ozdoev ve 33. dakikada Mbaye Diagne'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Konyaspor ise 65 ve 72. dakikada Mame Diouf'un golleriyle beraberliği yakaladı. İstanbul ekibi 88. dakikada Kerim Frei ile yeniden öne geçerken Diouf 90+5. dakikada yine sahneye çıktı ve mücadele 3-3 sona erdi.

KONYASPOR, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20, Konyaspor ise 27 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.