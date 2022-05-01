Süper Lig'de 57 yıl sonra bir ilk! 3 büyükler önümüzdeki sezon İstanbul'a demir atacak
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Ümraniyespor'un Süper Lig'e yükselmesinden sonra gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul takımlarının sayısı 7'ye çıktı. Böylece 1965/1966 sezonundan bu yana ilk kez en üst ligde 7 İstanbul kulübü yer alacak.
Süper Lig'de Trabzonspor şampiyonluğunu ilan ederken, 1. Lig'de ise MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Böylece Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul ekibi sayısı da 7'ye çıktı.
57 YIL SONRA 7 İSTANBUL TAKIMI SÜPER LİG'DE
Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de 7 İstanbul ekibi bulunacak. 1. Lig'de İstanbulspor ya da Eyüpspor'un play-off'u geçmesi durumunda ise bu sayı 8'e yükselecek. Ümraniyespor, lig tarihinde Süper Lig'de boy gösterecek 74. takım olurken; 1965/66'dan bu yana ilk kez en üst ligde yedi İstanbul kulübü mücadele edecek.
2022-23 sezonunda Süper Lig'de yer alacak 7 İstanbul Takımı:
- Beşiktaş
- Galatasaray
- Fenerbahçe
- Medipol Başakşehir
- Kasımpaşa
- Vavacars Fatih Karagümrük
- Bereket Sigorta Ümraniyespor
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