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Süper Lig'de 5'te 5 yapan Trabzonspor, yarın deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor

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Süper Lig'de 5'te 5 yapan Trabzonspor, yarın deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. İki takım Süper Lig'de 21'inci kez karşılaşacak; 5'te 5 yapan Trabzonspor 22 puanla 3'üncü, Alanyaspor ise 12 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın yapacakları maçla 21'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 20 maçta Trabzonspor'un 6, Alanyaspor'un 8 galibiyeti bulunurken 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 18.30'da başlayacak. Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle 5'te 5 yapan Trabzonspor, 22 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer deplasmanda galip gelerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 12 puanla 12'nci sırada yer alan ev sahibi Corendon Alanyaspor ise sahasından galibiyetle ayrılmak ve geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldığı farklı mağlubiyeti unutturmak istiyor.

Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki rekabet 2016 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 20'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 23 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 8, Alanyaspor'un 9 galibiyeti bulunurken 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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