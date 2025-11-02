Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kayserispor, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 11. Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswill ve son olarak 81. dakikada Indrit Tuci kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

KAYSERİSPOR LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti. Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.