Haberler

Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

  • Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
  • Kayserispor bu galibiyetle ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.
  • Kasımpaşa maç sonunda 10 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kayserispor, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 11. Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswill ve son olarak 81. dakikada Indrit Tuci kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

KAYSERİSPOR LİGDEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti. Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.