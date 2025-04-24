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Süper Lig'de 33. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'de 33. haftanın perdesi yarın açılacak
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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