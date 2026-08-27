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Süper Lig'de 3. Hafta Başlıyor: Gençlerbirliği-Erzurumspor

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, yarın lider Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK arasındaki mücadeleyle başlıyor. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.30'da oynanacak. Hafta boyunca Galatasaray-Göztepe, Fenerbahçe-Samsunspor ve Beşiktaş-Çorum FK gibi maçlar oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.

Haftanın açılış mücadelesinde lider Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

30 Ağustos Pazar:

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

31 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK (Tüpraş)

Kaynak: AA
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