Süper Lig'de 3. Hafta Yarın Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçıyla start alacak. Hafta boyunca 29-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek; hafta, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor ve Beşiktaş-Çorum FK maçlarıyla sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK karşılaşması ile başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta; yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabakalar ile gerçekleşecek. Haftanın ilk mücadelesinde Gençlerbirliği, yarın evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Hafta, Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ve Beşiktaş - Çorum FK maçları ile sona erecek.
Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
29 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Kocaelispor
21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21.30 Galatasaray - Göztepe
30 Ağustos Pazar
19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor
21.30 Başakşehir - Kasımpaşa
21.30 Samsunspor - Fenerbahçe
31 Ağustos Pazartesi
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor
21.30 Beşiktaş - Çorum FK