Haberler

Süper Lig'de 3. Hafta Yarın Başlıyor

Süper Lig'de 3. Hafta Yarın Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK maçıyla start alacak. Hafta boyunca 29-31 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek; hafta, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor ve Beşiktaş-Çorum FK maçlarıyla sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Erzurumspor FK karşılaşması ile başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta; yarın, 29 Ağustos Cumartesi, 30 Ağustos Pazar ve 31 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabakalar ile gerçekleşecek. Haftanın ilk mücadelesinde Gençlerbirliği, yarın evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Hafta, Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ve Beşiktaş - Çorum FK maçları ile sona erecek.

Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK

29 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Kocaelispor

21.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

21.30 Galatasaray - Göztepe

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

21.30 Başakşehir - Kasımpaşa

21.30 Samsunspor - Fenerbahçe

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor

21.30 Beşiktaş - Çorum FK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketinin ortasında insanlık ayıbı; suların içinde değerli eşya aradılar

Ülkenin yaşadığı en büyük felakette onların yaptığına bakın!

İstanbul’da yaşaması en zor 3 nokta! Aynı ilçeden 3 mahalle var

İstanbul’da yaşaması en zor 3 nokta! Aynı ilçeden 3 mahalle var
CIA Başkanı'nın Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı

CIA Başkanı'ndan sürpriz Moskova ziyareti: NATO'ya saldırı uyarısı
Bodrum'da kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı! Depodan 400 kilo bozuk et çıktı

Kasapta mide bulandıran manzara

İsrail yine haddini aştı! Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya yeni tabela asıldı

İsrail yine haddini aştı! Mescid-i Aksa'ya açılan kapıya...
Hülya Avşar yardımcısına öyle bir şey yaptı ki...

Hülya Avşar yardımcısına öyle bir şey yaptı ki...
Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor: Lyon şaşkına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor