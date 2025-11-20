Montella'nın talebi TFF'yi harekete geçirdi

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmasının ardından teknik direktör Vincenzo Montella, mart ayında oynanacak play-off karşılaşmaları için kulüplerden önemli bir talepte bulundu. Montella, "Mart ayında kulüplerimiz bir maç eksik oynarsa, futbolcularımızla birkaç gün daha fazla çalışabilirsek çok sevinirim" sözleriyle erteleme isteğini açıkça dile getirdi.

ERTELEME TALEBİ TFF'YE İLETİLDİ

Montella'nın bu talebi yalnızca basın önünde kalmadı. İtalyan teknik adamın, maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) durumu resmi olarak ilettiği ortaya çıktı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin, bu konuda harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

PLAY-OFF MAÇLARI ÖNCESİ HAZIRLIK FIRSATI

A Milli Takım, E Grubu'nu 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası bileti için play-off oynamaya hak kazandı.

Yarı final: 26 Mart

Final: 31 Mart

Montella, bu kritik iki karşılaşma öncesinde milli oyuncularla daha uzun süre kamp yapmanın başarı şansını artıracağını düşünüyor.

TFF KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK

TFF'nin önümüzdeki günlerde Süper Lig kulüpleriyle bir araya gelerek 27'nci haftanın ertelenmesi yönünde karar alacağı iddia ediliyor. Planlamaya göre 27'nci hafta karşılaşmaları ileri bir tarihe kaydırılacak.

KARAR HER AN AÇIKLANABİLİR

TFF yönetiminin, kulüplerden gerekli onayı alması halinde erteleme kararını kısa sürede kamuoyuna duyurması bekleniyor. Böylece Montella'nın talep ettiği ek hazırlık süresi milli takımın kullanımına sunulacak. Süper Lig'de 27. haftanın ertelenmesi halinde takvimde yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor.