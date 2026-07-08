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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi yarın

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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, yarın saat 14.00'te Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oluyor. Yeni sezon fikstür çekimi yarın saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda başlayacak. Fikstür çekimi, kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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