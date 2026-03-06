Resmi açıklama geldi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi
- Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.
- Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak.
- Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig 2026-2027 sezonu ilk maçları 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.
TFF, yeni sezon planlamasına dair açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.
SÜPER LİG 14-17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."