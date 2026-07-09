Gençlerbirliği ilk hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı. Yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankara temsilcisinin ilk 17 haftalık maç programı da duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile evinde mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile evinde mücadele edecek.
Ankara temsilcisinin ilk 17 haftalık fikstürü şu şekilde:
1. hafta: Gençlerbirliği - Fenerbahçe
2. hafta: Göztepe - Gençlerbirliği
3. hafta: Gençlerbirliği - Erzurumspor
4. hafta: Trabzonspor - Gençlerbirliği
5. hafta: Gençlerbirliği - Kasımpaşa
6. hafta: Başakşehir - Gençlerbirliği
7. hafta: Gençlerbirliği - Amed SF
8. hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray
9. hafta: Konyaspor - Gençlerbirliği
10. hafta: Gençlerbirliği - Alanyaspor
11. hafta: Beşiktaş - Gençlerbirliği
12. hafta: Gençlerbirliği - Gaziantep FK
13. hafta: Samsunspor - Gençlerbirliği
14. hafta: Gençlerbirliği - Eyüpspor
15. hafta: Kocaelispor - Gençlerbirliği
16. hafta: Gençlerbirliği - Çorum FK
17. hafta: Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği - ANKARA