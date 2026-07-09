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Gençlerbirliği ilk hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak

Gençlerbirliği ilk hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı. Yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankara temsilcisinin ilk 17 haftalık maç programı da duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile evinde mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe ile evinde mücadele edecek.

Ankara temsilcisinin ilk 17 haftalık fikstürü şu şekilde:

1. hafta: Gençlerbirliği - Fenerbahçe

2. hafta: Göztepe - Gençlerbirliği

3. hafta: Gençlerbirliği - Erzurumspor

4. hafta: Trabzonspor - Gençlerbirliği

5. hafta: Gençlerbirliği - Kasımpaşa

6. hafta: Başakşehir - Gençlerbirliği

7. hafta: Gençlerbirliği - Amed SF

8. hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray

9. hafta: Konyaspor - Gençlerbirliği

10. hafta: Gençlerbirliği - Alanyaspor

11. hafta: Beşiktaş - Gençlerbirliği

12. hafta: Gençlerbirliği - Gaziantep FK

13. hafta: Samsunspor - Gençlerbirliği

14. hafta: Gençlerbirliği - Eyüpspor

15. hafta: Kocaelispor - Gençlerbirliği

16. hafta: Gençlerbirliği - Çorum FK

17. hafta: Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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