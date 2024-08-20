Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! Beşiktaş averajla lider

Trendyol Süper Ligde 2. hafta, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlandı.

LİDER BEŞİKTAŞ

İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımla aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-2

Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: 1-2

Göztepe- Fenerbahçe : 2-2

: 2-2 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 1-2

RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 4-2

Beşiktaş-Antalyaspor: 4-2

Gaziantep FK-Samsunspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: 4-1

NOT: Trabzonspor, 2. haftayı bay geçti.

Ligin 2. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle: