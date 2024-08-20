Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! Beşiktaş averajla lider
Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları sona erdi. İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puanla averajla liderliğini sürdürdü. Aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Göztepe ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe ise 5. sırada.
Trendyol Süper Ligde 2. hafta, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlandı.
LİDER BEŞİKTAŞ
İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımla aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
- TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-2
- Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: 1-2
- Göztepe- Fenerbahçe : 2-2
- Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 1-2
- RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 4-2
- Beşiktaş-Antalyaspor: 4-2
- Gaziantep FK-Samsunspor: 0-1
- Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
- ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: 4-1
- NOT: Trabzonspor, 2. haftayı bay geçti.
Ligin 2. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle: