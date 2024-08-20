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Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! Beşiktaş averajla lider

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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta maçları sona erdi. İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puanla averajla liderliğini sürdürdü. Aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Göztepe ile deplasmanda berabere kalan Fenerbahçe ise 5. sırada.

Trendyol Süper Ligde 2. hafta, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlandı.

LİDER BEŞİKTAŞ

İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımla aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

  • TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-2
  • Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: 1-2
  • Göztepe- Fenerbahçe : 2-2
  • Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 1-2
  • RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 4-2
  • Beşiktaş-Antalyaspor: 4-2
  • Gaziantep FK-Samsunspor: 0-1
  • Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
  • ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: 4-1
  • NOT: Trabzonspor, 2. haftayı bay geçti.

Ligin 2. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! Beşiktaş Averajla Lider

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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