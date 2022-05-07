Süper Lig'de 16.00 seansı gole doyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini rahat geçti - Haberler

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Süper Lig'de 16.00 seansı gole doyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini rahat geçti

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'de 16.00 seansı gole doyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini rahat geçti

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. 16.00 seansının bir diğer maçında ise Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1 yendi.

Süper Lig'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. 16.00 seansında oynanan iki maçta toplam 8 gol atılırken, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa rakiplerini 3-1'lik skorla geçti.

KASIMPAŞA'DAN RAHAT GALİBİYET

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve iddiası olmayan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Eren Elmalı, 73. dakikada Eysseric ve 77. dakikada Umut Bozok kaydetti. Sivasspor'un tek golü 90+2. dakikada Felix'ten geldi.

Süper Lig'de 16.00 seansı gole doyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini rahat geçti

FATİH KARAGÜMRÜK SERİYE BAĞLADI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 3-1'lik skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fabio Borini, 51. dakikada Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti. Konuk Göztepe'nin tek golü ise 47. dakikada Makana Rudi Baku'dan geldi. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligde arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.

Süper Lig'de 16.00 seansı gole doyurdu! Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini rahat geçti

Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük, Süper Lig, Sivasspor, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Haberler

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