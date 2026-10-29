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Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın başlayacak

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Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek karşılaşmayla açılacak.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek karşılaşmayla açılacak.

Haftanın açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

1 Kasım Pazar:

13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır)

16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

Kaynak: AA
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