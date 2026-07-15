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Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı belli oldu. Şampiyon Galatasaray, açılış maçında Çorum FK'yı konuk edecek. Hafta, Samsunspor-Göztepe maçıyla kapanacak.

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış maçında cuma günü Çorum FK'yı konuk edecek. Haftanın kapanış karşılaşması ise pazartesi günü Samsunspor-Göztepe maçıyla olacak.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:

14 Ağustos Cuma

21.30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Kocaelispor

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor - Göztepe - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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