Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı belli oldu. Şampiyon Galatasaray, açılış maçında Çorum FK'yı konuk edecek. Hafta, Samsunspor-Göztepe maçıyla kapanacak.
Trendyol Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, açılış maçında cuma günü Çorum FK'yı konuk edecek. Haftanın kapanış karşılaşması ise pazartesi günü Samsunspor-Göztepe maçıyla olacak.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının programı şöyle:
14 Ağustos Cuma
21.30 Galatasaray - Çorum FK
15 Ağustos Cumartesi
19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 Başakşehir - Kocaelispor
21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 Samsunspor - Göztepe - İSTANBUL