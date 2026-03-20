Haberler

Süper Lig'de 28'inci haftanın programı açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan önemli maçların tarihleri belirlendi. Trabzonspor - Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ise 5 Nisan Pazar günü gerçekleştirecek.

Süper Lig'de 28'inci haftanın programı şu şekilde:

4 Nisan Cumartesi

14.30 Kasımpaşa - Kayserispor

14.30 Gençlerbirliği - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

5 Nisan Pazar

14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

14.30 Samsunspor - Konyaspor

17.00 Antalyaspor - Eyüpspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi

20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir FK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

