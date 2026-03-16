Süper Lig'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 27'nci haftasında 17,18 ve 19 Mart'ta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

27'nci haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

Yarın

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba

16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 RAMS Başakşehir FK- Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 ikas Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe

16.00 Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak

