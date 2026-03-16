Süper Lig'de 27'nci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 27'nci haftasında, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
27'nci haftanın maçları ve hakemleri şöyle:
Yarın
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir FK- Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 ikas Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe
16.00 Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak