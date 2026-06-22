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TFF, Süper Lig'de takım harcama limitlerini açıkladı

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. En yüksek limit 9 milyar TL ile Galatasaray'a, en düşük limit ise 571 milyon TL ile Alanyaspor'a verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.

Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:

TakımlarHarcama limiti (TL)
Galatasaray9.006.596.835
Fenerbahçe6.330.032.702
Beşiktaş4.123.397.974
Trabzonspor2.530.783.285
Çaykur Rizespor1.817.301.750
Samsunspor1.124.529.320
Konyaspor1.101.846.407
Başakşehir1.099.918.616
Kocaelispor953.682.308
Erzurumspor FK893.261.956
Amedspor893.261.956
Çorum FK893.261.956
Gaziantep FK817.925.936
Gençlerbirliği805.716.149
Eyüpspor801.174.603
Göztepe678.239.611
Kasımpaşa647.958.968
Alanyaspor571.608.883

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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