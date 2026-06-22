Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL oldu.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121'inci maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle:

Galatasaray: 9.006.596.835 TL

Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL

Trabzonspor: 2.530.783.285 TL

Beşiktaş: 4.123.397.974 TL

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü: 1.099.918.616 TL

Göztepe: 678.239.611 TL

Samsunspor: 1.124.529.320 TL

Çaykur Rizespor.: 1.817.301.750 TL

Tümosan Konyaspor: 1.101.846.407 TL

Kocaelispor: 953.682.308 TL

Corendon Alanyaspor: 571.608.883 TL

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 817.925.936 TL

Kasımpaşa A.Ş.: 647.958.968 TL

Natura Dünyası Gençlerbirliği: 805.716.149 TL

ikas Eyüpspor: 801.174.603 TL

Erzurumspor: 893.261.956 TL

Amedspor: 893.261.956 TL

Çorum FK: 893.261.956 TL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı