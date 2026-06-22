Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri belli oldu
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini duyurdu. Şampiyon Galatasaray'ın limiti 9 milyar TL'yi aşarken, Fenerbahçe 6.3 milyar, Beşiktaş ise 4.1 milyar TL olarak belirlendi.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 TL olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 TL, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 TL oldu.
30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121'inci maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle:
Galatasaray: 9.006.596.835 TL
Fenerbahçe: 6.330.032.702 TL
Trabzonspor: 2.530.783.285 TL
Beşiktaş: 4.123.397.974 TL
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü: 1.099.918.616 TL
Göztepe: 678.239.611 TL
Samsunspor: 1.124.529.320 TL
Çaykur Rizespor.: 1.817.301.750 TL
Tümosan Konyaspor: 1.101.846.407 TL
Kocaelispor: 953.682.308 TL
Corendon Alanyaspor: 571.608.883 TL
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 817.925.936 TL
Kasımpaşa A.Ş.: 647.958.968 TL
Natura Dünyası Gençlerbirliği: 805.716.149 TL
ikas Eyüpspor: 801.174.603 TL
Erzurumspor: 893.261.956 TL
Amedspor: 893.261.956 TL
Çorum FK: 893.261.956 TL