Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek

Güncelleme:
Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler açıklandı. Kasımpaşa – Gençlerbirliği maçı yarın saat 20:00'de başlayacak.

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasın yarın oynanacak Kasımpaşa – Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin 16'ncı haftasında görev yapacak hakemler de açıklandı. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Süper Lig'de 16'ncı haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

CUMARTESİ

14.30 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray: Ali Yılmaz

PAZAR

14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor – RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu

PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
