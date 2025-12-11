Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek
Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler açıklandı. Kasımpaşa – Gençlerbirliği maçı yarın saat 20:00'de başlayacak.
SÜPER Lig'in 16'ncı haftasın yarın oynanacak Kasımpaşa – Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin 16'ncı haftasında görev yapacak hakemler de açıklandı. Trabzonspor'un Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek.
Süper Lig'de 16'ncı haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
CUMARTESİ
14.30 Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Galatasaray: Ali Yılmaz
PAZAR
14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor – RAMS Başakşehir FK: Oğuzhan Aksu
PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün