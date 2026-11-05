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Süper Lig 11. hafta hakemleri belli oldu, Galatasaray-Amed'e Halil Umut Meler atandı

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TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş- Gençlerbirliği : Atilla Karaoğlan

Kaynak: AA
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