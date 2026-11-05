Süper Lig 11. hafta hakemleri belli oldu, Galatasaray-Amed'e Halil Umut Meler atandı

Süper Lig 11. hafta hakemleri belli oldu, Galatasaray-Amed'e Halil Umut Meler atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligin 11. haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
8 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş- Gençlerbirliği : Atilla Karaoğlan