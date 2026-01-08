Haberler

Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor

Güncelleme:
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesi meteoroloji, maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini duyurdu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun rüzgarıyla bilinen sorunu nedeniyle erteleme ve stat değişikliği çağrıları yükseldi.

  • Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Turkcell Süper Kupa finali oynanacak.
  • Meteoroloji, maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini duyurdu.
  • Taraftarlar ve Galatasaray, hava koşulları nedeniyle maçın ertelenmesi veya stat değişikliği talebinde bulunuyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finali öncesi hava koşulları alarm verdi. Meteoroloji, maç saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini duyururken, rüzgarıyla bilinen Atatürk Olimpiyat Stadyumu için "erteleme" ve "stat değişikliği" çağrıları yükseldi.

SÜPER KUPA'DA FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez dört takımlı mini turnuva olarak düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Dev finalin 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanması planlanıyor.

MAÇ SAATİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ VE LODOS BEKLENİYOR

Derbi öncesi meteorolojiden kötü haber geldi. Karşılaşmanın oynanacağı saatlerde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiği ifade edildi. Hava koşullarının özellikle top kontrolü ve oyun kalitesi açısından maçı olumsuz etkileyebileceği değerlendirilirken, taraftarlar arasında da endişe arttı.

ATATÜRK OLİMPİYAT'TA KRONİK RÜZGAR SORUNU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır gündeme gelen rüzgar problemi de yeniden tartışma konusu oldu. Lodosun etkisini artırması halinde maçın oynanabilirliğinin nasıl sağlanacağı merak edilirken, sosyal medyada "erteleme" çağrıları da yükselmeye başladı.

GALATASARAY'DA STAT DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Bazı taraftarlar maçın ertelenmesini talep ederken, stat değişikliği ihtimali de gündemde. Stadyumun futbol oynamaya elverişli olmadığını düşünen Galatasaray'ın stat değişikliği talebini değerlendirdiği belirtiliyor.

DURSUN ÖZBEK DAHA ÖNCE ŞANLIURFA'YI İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamalarda Süper Kupa finalinin Anadolu'da bir şehirde oynanmasını istediğini ifade etmişti. Özbek'in özellikle Şanlıurfa seçeneğine vurgu yaptığı da yeniden gündeme geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'nin her istediği oluyor. Fenerbahçe'nin talep etmesi lazım.

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

ucube stad insanı futboldan soğutur kamu kaynaklarının heba edildiği bir sdatyum

Haber YorumlarıBörü 24:

Erzincan Stadında oynasınlar. tulum peyniri bal kaymak en sonda döner yer geri gelirler :)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Fenerbahçenin bir birimi gibi çalışan kurum fenerbahçe talep edince kabül eder sanırım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

