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Süper Kupa finalinin yayınlanacağı kanal hayal kırıklığı yaşattı

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12 Ocak'ta Real Madrid ve Barcelona arasında gerçekleşecek olan İspanya Süper Kupa finali Tivibu Spor 1 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler, şifresiz kanalda olması beklenen karşılaşmanın şifreli kanalda olmasından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradı.

İspanya Süper Kupa'da yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ve Mallorca'yu 3-0 yenen Real Madrid, finalde karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ ŞİFRELİ KANALDA

"El Clasico"nun sahne alacağı İspanya Süper Kupa final mücadelesi, 12 Ocak Pazar TSİ 22:00'de sadece Tivibu Spor 1 kanalından yayınlanacak.

FUTBOLSEVERLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesi, bu sezon iki takım arasındaki ikinci karşılaşma olacak. Futbolseverler, mücadelenin şifreli kanal olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.

Süper Kupa finalinin yayınlanacağı kanal hayal kırıklığı yaşattı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıselin:

gram umrumda degıl banene ispanya super kupasından trt yayınlasa da ızlemıycektım kı futbolseverlere acırım mılyar dolarlar yatırılıp ulkeye zengın sırketlerı dısındaki varandaşa gram fayda saglamayan bı spor neyse bence zeki okuyucu bu yorumu zaten anlar anlamayan da olece okur belki oda umurumda degıl ..

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