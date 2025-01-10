Süper Kupa finalinin yayınlanacağı kanal hayal kırıklığı yaşattı

İspanya Süper Kupa'da yarı finalde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ve Mallorca'yu 3-0 yenen Real Madrid, finalde karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ ŞİFRELİ KANALDA

"El Clasico"nun sahne alacağı İspanya Süper Kupa final mücadelesi, 12 Ocak Pazar TSİ 22:00'de sadece Tivibu Spor 1 kanalından yayınlanacak.

FUTBOLSEVERLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesi, bu sezon iki takım arasındaki ikinci karşılaşma olacak. Futbolseverler, mücadelenin şifreli kanal olmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.