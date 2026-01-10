Haberler

Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Güncelleme:
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı. Polis ekipleri iki grubu ayırmakta zorlanırken, olayların ardından stat çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

  • Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali öncesinde stat çevresinde taraftar grupları arasında kavga yaşandı.
  • Kavgayı ayırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve güvenlik güçleri tarafları ayırmakta zorlandı.
  • Kavgaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı ve taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali öncesinde stat çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı. Taraftar grupları arasında başlayan sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü belirtildi.

POLİS EKİPLERİ ZOR AYIRDI

Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki takım taraftarlarının karşı karşıya geldiği kavgada, güvenlik güçleri tarafları ayırmakta zorlandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kavgaya ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi. Olayın ardından "derbi günlerinde güvenlik önlemleri daha da artırılmalı" yorumları öne çıktı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

ORADA HERHANGİ BİR TARAFTAR HAYATINI KAYIP ETSE YADA KALICI BİR SAKATLIK OLSA KİM NE KAZANIR.??? ADAM GİBİ GİDİN MAÇI SEYREDİN... KAZANANI ALKIŞLAYIN EVİNİZE DÖNÜN YARIN YİNE SOKAKTA YADA PARKTA YANYANA OLURSUNUZ... TÜR MİLLETİNE YAKIŞMIYOR BU NAHOŞ OLAYLAR...

Haber Yorumları2y5bybvm56:

Fener her yer de üstün

Haber YorumlarıTom Jerry:

Zaten yillardir hep arkadan kovalamiyor mu, bu normal zatenn, neye sasirdinki

